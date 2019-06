2 giugno: Sala, Milano ottimo esempio di gestione democratica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi fa piacere ci sia tanta gente vuol dire che certi simboli ancora funzionano e i cittadini sono ancora attaccati alla valorizzazione di certi momenti". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'alzabandiera in Piazza Duomo per la festa del 2 giugno. "Il messaggio di Mattarella che è stato letto - ha proseguito il sindaco - è chiaro che dobbiamo continuare a credere nei valori che la procura ha espresso: non è mai finita, ritengo che Milano, da questo punto di vista, sia un ottimo esempio di gestione democratica". (Rem)