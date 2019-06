2 giugno: conclusa parata militare, frecce tricolori sorvolano Roma

- Con il passaggio delle frecce tricolori in formazione sul cielo di Roma si è conclusa la rivista militare in occasione della Festa della Repubblica. Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, dopo aver ricevuto gli onori militari, ha lasciato il palco presidenziale di via dei Fori Imperiali per salire sulla Lancia Flaminia del Quirinale. A precedere la vettura la Fanfara del 4° reggimento Carabinieri a cavallo ed il reggimento corazzieri a cavallo. (Rin)