Libia: manca il carburante, lunghe code nelle stazioni di servizio di Tripoli

- Le stazioni di servizio di Tripoli, in Libia, sono state prese d’assalto dai cittadini nella giornata di ieri a causa di una crisi di carburante in varie città della Tripolitania e della contemporanea chiusura di molte aree di rifornimento nella zona sud della capitale. La Compagnia per la commercializzazione del petrolio di Brega, l’unica azienda che ha un mandato ufficiale per la distribuzione del carburante sul mercato libico, ha tuttavia confermato che continuerà a inviare rifornimenti in tutte le sue aree di distribuzione. (Lit)