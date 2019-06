Milano: Sala, aumento licenze taxi solo con decisioni concordate, ma operazione ha senso

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell'alzabandiera in piazza Duomo per la celebrazione del 2 giugno, è intervenuto sul tema dell'ampliamento delle licenze dei taxi e sulle polemiche sollevate dai tassisti. "Capisco che la categoria lo veda come un rischio di avere meno lavoro - ha detto Sala - ma a fronte di licenze rimaste invariate da molti molti anni, il flusso dei turisti su Milano è visibilmente aumentato, quindi non ho alcuna intenzione di fare nulla che non sia concordata, ma sono d'accordo con Granelli che l'operazione ha senso". (Rem)