Anzio: Comune, grande successo per evento "Pompieropoli", i Vigili del fuoco incontrano i più piccoli

- "Centinaia di bambini, tante famiglie ed una lunga giornata di attività e simulazioni, insieme ai Vigili del fuoco, in piazza Garibaldi, hanno caratterizzato, nella giornata di ieri, la quarta edizione della manifestazione 'Pompieropoli-Diventa per un giorno un piccolo pompiere". Così in una nota del Comune di Anzio, che ha ospitato l'iniziativa. "L'evento, promosso ed organizzato dall'assessore alle attività produttive, spettacolo e turismo, Valentina Salsedo, in collaborazione con il distaccamento dei Vigili del fuoco di Anzio e con il Comando provinciale di Roma - prosegue la nota -, ha coinvolto tanti bambini, in nuove stimolanti simulazioni, che hanno riscosso l'apprezzamento di tutti i presenti. I pompieri, come sempre, hanno accompagnato i bambini, veri protagonisti della manifestazione, nei numerosi percorsi tracciati in piazza Garibaldi". "Si tratta - ha affermato Salsedo - di una tappa fissa per la nostra città, per la felicità di tutti i bambini del nostro territorio. Ringrazio il sindaco, Candido De Angelis, per essere stato con noi e tutte le realtà che hanno collaborato in questa quarta edizione, a cominciare dai Vigili del fuoco. Grazie anche alla Croce rossa italiana di Anzio, al Moto club "I neroniani", alle associazioni, ai commercianti, alla Polizia di mare per le moto d'acqua, alla Ab Dance Accademy, agli uffici comunali ed a tutte le persone che sono scese in campo per aiutarci. Abbiamo fatto, tutti insieme, un grande lavoro di squadra". "Lo slogan 'Diventa per un giorno un piccolo pompiere', come ogni anno - conclude la nota - è stato riportato negli attestati di partecipazione, consegnati a tutti i bambini". (Com)