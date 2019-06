2 giugno: Polizia di Stato guida 3° settore parata militare a Roma col tema "inclusione"

- "Per il terzo anno consecutivo è stata la Polizia di Stato a guidare il VII settore nella consueta rivista del 2 giugno che si è tenuta su via dei Fori Imperiali, a Roma, a partire dalle ore 10 all’insegna del claim 'L’Inclusione'". Così in un comunicato della Polizia di Stato. "Con il tema scelto per questa edizione - si legge - si intende far riferimento ad un principio di unità tra tutte le forze del Paese, a partire da quelle Istituzionali che, come la Polizia di Stato, quotidianamente operano una significativa politica di inclusione. Quest’anno, quale eccellente esempio di inclusione sociale, erano presenti nello sfilamento anche alcuni atleti del settore paralimpico Fiamme Oro, la cui attività è affidata a tecnici della Polizia di Stato che supportano gli atleti nel corso della loro attività paralimpica, diventata ormai una splendida realtà dello sport italiano. Quest’anno, al comando delle rappresentanze di tutte le componenti impegnate nell'area della sicurezza, delle emergenze e della cooperazione, il dirigente superiore della Polizia di Stato, dottoressa Lorena Di Galante, attualmente capo del II reparto della direzione investigativa antimafia, che nel corso della sua carriera ha ricoperto importanti incarichi, tra cui vicario del questore di Trento e vice direttore del servizio centrale operativo. Si ricorda che proprio quest’anno, inoltre, si festeggia il 60° anniversario dell’ingresso delle donne nella Polizia di Stato: nel 1959, infatti, fu istituito il Corpo di polizia femminile, che ha dato la possibilità alle donne di entrare a far parte dell’Istituzione, ricoprendo oggi a pieno titolo e a tutti i livelli un ruolo fondamentale. Lo schieramento della Polizia di Stato, al comando del primo dirigente dottor Antonio Adornato, è stato aperto dalla bandiera della Polizia di Stato, anche quest’anno decorata con medaglia d’oro al merito civile per le attività svolte dalla Polizia di prevenzione e dalle Digos che, con eccezionale valore, hanno profuso ogni energia nella lotta al terrorismo e all'eversione dell'ordine democratico, per la difesa dei valori e delle istituzioni della Repubblica". (segue) (Com)