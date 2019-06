2 giugno: Polizia di Stato guida 3° settore parata militare a Roma col tema "inclusione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A seguire - riferisce ancora la Polizia di Stato - ben tre compagnie di poliziotti: la prima nella quale hanno sfilato i funzionari della Polizia di Stato in abiti civili e con la sciarpa tricolore, simbolo dell’esclusiva funzione di autorità di pubblica sicurezza, che accompagna il Funzionario in ogni tappa della sua carriera, essendo testimonianza fedele della missione assunta all'atto del giuramento; la seconda, novità rispetto agli anni precedenti, composta da allievi vice ispettori della Polizia di Stato, provenienti dall'Istituto per ispettori di Nettuno, che rappresentano il ruolo a sviluppo direttivo della Polizia di Stato, cui sono attribuiti compiti importanti nei settori investigativi, operativi e di gestione del personale; la terza rappresentativa di tutte le specialità e reparti speciali di cui la Polizia di Stato si compone. Tra le tante la Polizia postale e delle comunicazioni, il Nocs, i sommozzatori e la Polizia scientifica. Ricorre quest’anno, inoltre, il centesimo anniversario dell’aquila, emblema della Polizia di Stato che accompagna l’istituzione dal 1919, simbolo che si è radicato nella percezione e nella memoria dei cittadini con il suo portato di storia, valori, tradizione, ma anche sacrificio e abnegazione. Le celebrazioni vedranno come protagonista la Polizia di Stato anche nel pomeriggio. In occasione dell’evento "Montecitorio a porte aperte", alle ore 14 a piazza Montecitorio la fanfara della Polizia di Stato, diretta dal maestro Secondino De Palma, terrà un concerto aperto a tutta la cittadinanza. La fanfara della Polizia di Stato, ha l’obiettivo di proseguire l’opera di promozione e diffusione dei valori della legalità attraverso la cultura musicale. Il suo repertorio spazia nei diversi generi, tra la tradizione ed il moderno, indice di un elevato grado di versatilità e professionalità. Attualmente, è composta da circa cinquanta musicisti. Il repertorio odierno prevede tra l’altro l’esecuzione dell'inno nazionale e dell'inno europeo. A seguire, nei giardini del Quirinale, alle ore 15.50, la banda musicale della Polizia di Stato eseguirà vari brani tra cui Expedition di Oscar Navarro e "Metti una sera con...", di Ennio Morricone. (Com)