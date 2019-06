Grecia: ex ministro Venizelos esce da partito socialista Kinal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex leader del partito Pasok ed ex ministro degli Esteri greco, Evangelos Venizelos, ha lasciato il Movimento per il Cambiamento (Kinal), l'alleanza socialista arrivata terza nelle recenti elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. La decisione è stata presa ieri dopo un incontro con il presidente di Kinal, Fofi Gennimata, che lo ha informato di aver scelto l'ex sindaco di Atene Giorgos Kaminis in cima alla lista dei candidati in vista delle elezioni anticipate del 7 luglio. Venizelos ha accusato Gennimata di voler trasformare Kinal in una copia del partito Syriza. "Ma la ringrazio in quanto ora, libero da legami partitici, possono difendere le mie posizioni per il futuro della patria dei miei avi", ha dichiarato Venizelos.(Gra)