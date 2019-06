Medio Oriente: militari israeliani e coloni nella Spianata delle Moschee, palestinesi protestano

- Militari israeliani e centinaia di coloni ebraici sono entrati stamane nella Spianata delle Moschee, a Gerusalemme, tra le proteste dei palestinesi presenti per la preghiera del mattino. Lo riferisce l’emittente satellitare “al Jazeera”. I militari hanno permesso agli ebrei di accedere al complesso in occasione della Giornata di Gerusalemme, durante la quale gli israeliani celebrano l’anniversario dell’occupazione di Gerusalemme est del 1967. Di fronte alle proteste dei presenti, stando sempre ad “al Jazeera”, le forze israeliane hanno fatto ricorso a gas lacrimogeni e arrestato diversi palestinesi. È la prima volta in tre decenni, infatti, che ai cittadini di religione ebraica viene permesso di entrare nel sito nei giorni finali del mese del Ramadan, che quest’anno è coinciso con la festività nazionale israeliana. (segue) (Res)