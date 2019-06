2 giugno: Bellanova (Pd), monito di Mattarella tassativa indicazione di metodo

La senatrice del Pd, Teresa Bellanova, ntervenendo stamane alla Festa della Repubblica, ha detto: "Non saranno il bullismo e la permanente rissa istituzionale a ridare fiducia all’Italia, né a garantire le nuove generazioni e chiunque oggi sia in condizioni di difficoltà e di fragilità. Il monito del presidente Mattarella è più di un timore: è una tassativa indicazione di metodo che va accolta da tutte le forze politiche e le rappresentanze istituzionali senza tentennamenti, un’esortazione a ritrovare il senso profondo dell’agire politico consapevoli di come il bene pubblico coincida con il vero interesse nazionale. Una cosa - ha continuato Bellanova - è la dialettica politica e parlamentare, anche aspra, sacrosanta e benvenuta soprattutto quando è nel merito, presidio di democrazia, altra cosa un conflitto perenne ad alta e spesso altissima intensità che il più delle volte si consuma nel recinto esclusivamente delle forze di governo e una comunicazione politica intessuta di violenza, dove l’io contro qualcun altro è spesso la regola e gli altri sono sempre nemici. Attenti a far diventare rabbia, rancore sociale, odio per qualsiasi differenza la fiche migliore da giocare. Si potrà vincere anche qualche partita ma il paese andrà in pezzi", ha concluso Teresa Bellanova.(Com)