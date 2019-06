Messico: si vota oggi per le elezioni amministrative in sei stati, test per presidente Lopez Obrador (2)

Città del Messico, 02 giu 09:23 - (Agenzia Nova) - Pur se non si attendono particolari sorprese, il voto potrebbe dare indicazioni sullo stato di salute dell'immagine presidenziale a sei mesi dall'avvio del mandato. Nelle prime settimane di governo, Lopez Obrador aveva raccolto indici di gradimento fino all'80 per cento, per poi iniziare la discesa fisiologica verso il 68 per cento, certificata a metà aprile dalla società di analisi Mitofsky. A inizio settimana la popolarità del presidente era scesa al 62 per cento. Nelle valutazioni degli analisti, se la lotta senza quartiere contro la corruzione continua a premiare, iniziano a pesare alcuni dati puntuali. Il direttore della Previdenza pubblica, German Martinez ha rassegnato le dimissioni denunciando l'emergenza della scarsità di medicinali e presidi medici attribuita agli eccessivi tagli alle spese effettuati sotto la bandiera della moralizzazione della politica. La presidenza fa però sapere che non cambierà la decisione di tagliare i margini di profitto alla corruzione. (segue) (Mec) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Pur se non si attendono particolari sorprese, il voto potrebbe dare indicazioni sullo stato di salute dell'immagine presidenziale a sei mesi dall'avvio del mandato. Nelle prime settimane di governo, Lopez Obrador aveva raccolto indici di gradimento fino all'80 per cento, per poi iniziare la discesa fisiologica verso il 68 per cento, certificata a metà aprile dalla società di analisi Mitofsky. A inizio settimana la popolarità del presidente era scesa al 62 per cento. Nelle valutazioni degli analisti, se la lotta senza quartiere contro la corruzione continua a premiare, iniziano a pesare alcuni dati puntuali. Il direttore della Previdenza pubblica, German Martinez ha rassegnato le dimissioni denunciando l'emergenza della scarsità di medicinali e presidi medici attribuita agli eccessivi tagli alle spese effettuati sotto la bandiera della moralizzazione della politica. La presidenza fa però sapere che non cambierà la decisione di tagliare i margini di profitto alla corruzione. (segue) (Mec)