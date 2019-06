Messico: si vota oggi per le elezioni amministrative in sei stati, test per presidente Lopez Obrador (3)

- Gli analisti finanziari esprimono dubbi sulla decisione di tornare a investire potentemente sulla compagnia energetica nazionale, Pemex, dopo le aperture al mercato privato e straniero concesse dalla riforma dell'ex presidente Enrique Pena Nieto. Al tempo stesso, nonostante la promessa di ottenere una crescita media annua del 2 per cento e del 4 per cento complessivo a fine mandato, il pil è calato dello 0,2 per cento nel primo trimestre e le previsioni di crescita della Banca centrale come degli organismi internazionali, non si spingono oltre l'1,7 per cento per il 2019. Il capo dello stato rivendica da parte sua importanti risparmi nell'amministrazione pubblica, fonte di investimenti destinati a dare i loro frutti nel tempo, attraverso programmi di crescita mirati a ridurre le differenze sociali, causa prima delle violenze e delle migrazioni verso il nord del continente. Negativi in questo senso sono al momento i dati sulla criminalità: i numeri di omicidi nei primi tre mesi dell'anno sembrano preludere a un altro anno nero, dopo quello record del 2018. (segue) (Mec)