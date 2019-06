Messico: si vota oggi per le elezioni amministrative in sei stati, test per presidente Lopez Obrador (4)

Città del Messico, 02 giu 09:23 - (Agenzia Nova) - A Puebla le urne si aprono dopo la triste vicenda che ha colpito Martha Erika Alonso Hidalgo, governatrice del Pan per soli dieci giorni: il 24 dicembre del 2018, infatti, la politica è morta in un incidente di elicottero con il marito, l'ex governatore di Puebla Rafael Moreno Valle Rosas, all'età di 45 anni. I sondaggi attribuiscono a Miguel Barbosa, candidato di Morena, un vantaggio fino a sedici punti percentuali sui suoi contendenti. Ancor più consistente, fino al doppio degli sfidanti, lo stacco del candidato per la Bassa California, Jaime Bonilla. Anche in questo caso il governatore uscente è del partito conservatore Pan. Negli stati di Aguascaliente, Durango, Quintana Roo e Taumalipas, si eleggeranno invece cariche amministrative diverse, sindaci e rappresentanti dei parlamenti statali. (Mec)