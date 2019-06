Grecia: oggi ballottaggio delle amministrative, banco di prova per elezioni anticipate

- Urne aperte oggi in diversi comuni della Grecia per il ballottaggio delle elezioni amministrative. Ballottaggi sono attesi oggi in diversi comuni, Atene e Salonicco su tutti, e in regioni quali l'Attica, Isole ioniche, Grecia centrale e Grecia occidentale. Quello odierno sarà un primo banco di prova per i due principali contendenti, Syriza e Nuova democrazia (Nd), in vista delle elezioni anticipate del 7 luglio, annunciate dal premier Alexis Tsipras dopo la sconfitta elettorale delle elezioni europee. La sfida più attesa oggi è intanto quella per la guida del comune di Atene, dove si sfidano il candidato di Nd Costas Bakoyannis e quello di Syriza Nasos Iliopoulos. L’ottimismo in casa Nd è alto dopo il 33,12 per cento dei consensi raccolti e gli 8 europarlamentari eletti, a fronte del 23,77 per cento registrato da Syriza e i sei deputati eletti tra le file del gruppo della Sinistra europea. Gli oltre nove punti percentuali di distanza da Nuova democrazia (Nd), alle recenti elezioni europee, pesano sulla Coalizione della sinistra radicale (Syriza). (segue) (Gra)