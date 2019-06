Grecia: oggi ballottaggio delle amministrative, banco di prova per elezioni anticipate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sempre maggiore polarizzazione del panorama politico greco, in cui di fatto i due principali partiti tendono sempre più ad attrarre voti a scapito dei più piccoli, sarà determinante in vista della vittoria finale alle elezioni del 7 luglio. In questo senso, i risultati delle europee parlano chiaro. La coalizione Kinal, che vede uniti il Pasok ed altri partiti della galassia di centro-sinistra, ha ottenuto alle recenti europee il 7,72 per cento, seguito dal Partito comunista greco (Kke) con il 5,34 per cento, poi da Alba dorata con il 4,88 e da Soluzione greca con il 4,18 per cento. Gli altri sono rimasti fuori dal Parlamento europeo, compreso il nuovo Movimento per la democrazia in Europa 2025 (DiEM25), dell’ex ministro delle Finanze, Yanis Varoufakis, fermatosi al 2,99 per cento. Alcuni partiti, oggi presenti in Parlamento, non lo saranno invece molto probabilmente nella prossima legislatura. (segue) (Gra)