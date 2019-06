Meteo Milano: la situazione di oggi

- Cielo inizialmente ovunque sereno o al più poco nuvoloso sui rilievi, poi velature in pianura e formazione di qualche cumulo su Prealpi ed Alpi tra pomeriggio e sera. Occasionali rovesci o isolati temporali possibili sulle Prealpi centro-orientali tra pomeriggio e prima sera; bassa, ma non nulla, possibilità che qualche isolato rovescio interessi anche le pedemontane e l'alta pianura orientale in tarda serata. Minime e massime in leggero aumento. Valori minimi in pianura tra 14 e 18 °C, massimi tra 26 e 31 °C.(Rem)