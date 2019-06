Torino: 2 giugno, Castello di Moncalieri riapre per la festa della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito delle Celebrazioni per il 2 Giugno, il Castello Reale di Moncalieri (Torino) aprirà le proprie porte per accogliere una serie di iniziative organizzate dal 1° Reggimento Carabinieri “Piemonte”, che ha sede proprio nell’antica fortezza sabauda, e dal Comune di Moncalieri. Questa la scaletta degli eventi: ORE 10.00: Ritrovo presso l’ingresso del Castello di Moncalieri – Piazza Baden Baden 4. ORE 10.30: Alzabandiera all’interno del Castello a cura del 1° Reggimento Carabinieri “Piemonte”. Le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, l’Associazione Nazionale Carabinieri e tutti i Militari in servizio ed in congedo, saranno inquadrati nello Schieramento. I decorati al Valor Militare, I Reduci e gli Orfani di guerra avranno un posto d’Onore. La cerimonia sarà accompagnata dalle musiche dell’Associazione Filarmonica Moncalieri. (segue) (Rpi)