Torino: 2 giugno, Castello di Moncalieri riapre per la festa della Repubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ORE 11.00: Celebrazione Santa Messa presso Cappella Regia. Alla messa si potrà anche seguire all’interno della prestigiosa “Sala della Regina”, dove sarà proiettata in diretta. Nell’ambito dell’iniziativa, il Real Castello sarà reso accessibile al pubblico dalle 10 alle 18 per consentire la visita delle aree più prestigiose di pertinenza dell’Arma dei Carabinieri quali: le stanze del comando di Reggimento, la Cavallerizza, gli Infernotti, le Foresterie Reali e il Giardino Alberato che affaccia sull’intera struttura e sulla Città di Torino. Le visite guidate, a cura dell’Associazione “Amici del Real Castello e del Parco di Moncalieri”, sono gratuite e non è necessaria la prenotazione (fino a raggiungimento della capienza massima di 30 persone per gruppo). La manifestazione è organizzata con la collaborazione di A.N.A. Sezione di Torino - Gruppo di Moncalieri - Gruppo di Revigliasco - Gruppo di Testona; Associazione Filarmonica Moncalieri, Associazione Nazionale Bersaglieri “Col. Ugo Verdi”, Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Moncalieri. (Rpi)