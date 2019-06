Roma Termini: agente non in servizio sventa furto portafogli in treno, arrestata 18enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cerca di forzare le porte del vagone per uscire dalla carrozza facendo un cenno ad altri 3 giovani, mentre all'interno del treno un uomo chiedeva aiuto. Ad assistere alla scena c'era un agente di Polizia di Stato normalmente in servizio a Milano, ma in quel momento a Roma per motivi personali. Fermata la 18enne ed i suoi complici, con l'ausilio della guardia giurata, il poliziotto ha chiamato il Nue che ha inviato la pattuglia del commissariato Esquilino. Il turista tedesco derubato ha sporto denuncia del furto subito poco prima sul convoglio: approfittando della folla presente, i 4 ragazzi lo hanno spintonato e H.L. gli ha sfilato dalla tasca anteriore dei pantaloni il portafogli. Portati tutti negli uffici di Polizia, 3 ragazzi sono risultati non imputabili mentre la maggiorenne è stata arrestata per furto aggravato in concorso. (Rer)