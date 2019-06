Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano, Giuseppe Sala, partecipa alla cerimonia dell'Alzabandiera per la Festa della Repubblica.Piazza del Duomo (ore 10.10)Per celebrare la Festa della Repubblica, il concerto della Banda Musicale della Polizia Locale di Milano.Palazzo Marino - cortile, piazza della Scala 2 (ore 15.30)Per celebrare la Festa della Repubblica, il concerto della Civica Orchestra di Fiati.Palazzo Marino - cortile, piazza della Scala 2 (ore 17.30)REGIONEIl presidente della Regione partecipa alla cerimonia dell'alzabandiera e deposizione delle corone al monumento ai Caduti, in occasione del 73° anniversario di proclamazione della Repubblica a Varese.Piazza della Repubblica - Varese (ore 10.00)VARIEIn occasione della XVI giornata europea dei Musei a cielo aperto, un’intera giornata di appuntamenti gratuiti al Cimitero Monumentale.Cimitero Monumentale di Milano (dalle 10 alle 18.30)Festa della Repubblica Italiana a Pavia: Alzabandiera, lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, saluto del Prefetto, Consegna Medaglia d'Onore ed Onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana”.Castello Visconteo - Pavia (ore 10.30)Prefettura “Palazzo Malaspina” - Pavia (ore 18.00)La festa delle hypercar Pagani al Monza Eni Circuit.Monza Eni Circuit, via Vedano 5 - Monza (dalle 11 alle 17)Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giancarlo Giorgetti, interviene a supporto del candidato sindaco di Malnate, Daniela Gulino.Arena Feste - Malnate/VA (ore 19.30)(Rem)