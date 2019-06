Roma: controlli cc a Trastevere, 2 persone arrestate e 3 denunciate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi controlli dei carabinieri nel quartiere romano di Trastevere, zona della movida. Il bilancio è di 2 persone arrestate e 3 denunciate.La prima a finire in manette è stata una donna romana di 44 anni, già sottoposta agli arresti domiciliari, trovata in strada senza alcuna autorizzazione. Dovrà rispondere del reato di evasione. Poco più tardi, in viale Glorioso, i Carabinieri hanno notato uno strano scambio tra un 36enne romano e un giovane ed hanno deciso di bloccarli. A seguito del controllo e della perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto nelle tasche dell’acquirente, identificato e segnalato al Prefetto quale assuntore, due grammi di cocaina che aveva appena acquistato dal pusher. La successiva perquisizione presso il domicilio dello spacciatore ha permesso di rinvenire ulteriori 4 grammi della stessa sostanza e altri 15 grammi suddivisi tra hashish e marijuana, un bilancino di precisione, nonché tutto il materiale utile al confezionamento delle dosi e la somma contante di circa 250 euro, sottoposta a sequestro poiché ritenuta provento dell’attività illecita. Nel corso di un mirato controllo, un romano di 27 anni, nullafacente, in atto sottoposto al regime degli arresti domiciliari, è stato denunciato per evasione perché non trovato all’interno dell’abitazione. (segue) (Rer)