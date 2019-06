Roma: controlli cc a Trastevere, 2 persone arrestate e 3 denunciate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è stato denunciato uno studente romano 17enne, con precedenti, perché sorpreso sulle scalinate conosciute come “scalea del tamburino”, in possesso di circa 15 grammi di hashish. Invece in piazza San Francesco d’Assisi, un cittadino del Bangladesh di 33 anni, già sanzionato in passato perché svolgeva attività di parcheggiatore abusivo, è stato nuovamente pizzicato dai Carabinieri mentre chiedeva soldi ad un’automobilista che aveva appena parcheggiato la sua auto e per questo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica. Non sono mancate le sanzioni amministrative, in via Ponte Sisto, i Carabinieri hanno sanzionato il titolare di un’attività commerciale, per occupazione abusiva di suolo pubblico con tavoli e sedie; i militari hanno riscontrato un ampliamento di circa 10 metri quadrati, rispetto all’autorizzazione in suo possesso, contestualmente, sono state riscontrate anche carenze igieniche. Un cittadino del Bangladesh di 25 anni è stato sanzionato per un importo di circa 800 euro, sorpreso in lungotevere Raffaello Sanzio ad esercitare attività di parcheggiatore abusivo. Tre giovani studenti sono stati sanzionati in violazione dell’ordinanza sindacale anti-acol, perché sorpresi a consumare bevande alcoliche, oltre l’orario consentito, in Piazza Trilussa. (Rer)