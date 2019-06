Albania: oggi a Tirana nuova protesta dell'opposizione

- E' in programma per oggi a Tirana una nuova manifestazione di protesta da parte dell'opposizione albanese guidata da Lulzim Basha. La manifestazione dovrebbe svolgersi nel centro della capitale albanese attorno alle ore 19. Il premier albanese di centro sinistra Edi Rama, ha rivolto nei giorni scorsi l'ennesimo appello al dialogo al leader dell'opposizione di centro destra, per superare la prolungata crisi politica. In una lettera pubblicata su Facebook, Rama ha messo in evidenza la necessità di "sfruttare per il dialogo, i pochi giorni rimasti fino all'inizio della campagna elettorale per le amministrative", del prossimo 30 giugno, alle quali l'opposizione non partecipa minacciando persino di bloccare il loro svolgimento. Dallo scorso febbraio il centro destra ha abbandonato il parlamento, rinunciando in blocco ai mandati dei propri deputati e ricorrendo alle proteste di piazza per chiedere le dimissioni di Rama e l'istituzione di un governo transitorio che prepari le elezioni anticipate. (segue) (Alt)