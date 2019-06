2 giugno: alle 10 il via alla parata. In 4000 sfileranno a Roma lungo via dei Fori Imperiali (2)

Roma, 02 giu 09:42 - (Agenzia Nova) - Sarà poi la volta del Gruppo sportivo Paralimpico della Difesa, composto da personale appartenente alle Forze Armante che durante il servizio ha riportato lesioni permanenti. Quindi i veterani, il personale civile della Difesa, la Riserva selezionata della Difesa, gli atleti del Gruppo sportivo Olimpico con le rappresentanze dei gruppi sportivi di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco che hanno rappresentato l'Italia nelle più importanti competizioni internazionali. Poi i plotoni di Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo militare Volontario della Croce Rossa Italiana, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Volontari della Croce Rossa Italiana, Servizio Civile, Polizia Roma Capitale. Con un secondo passaggio in volo delle Frecce Tricolori nel cielo di Roma si chiuderà la parata del 2 giugno 2019. (Rin)