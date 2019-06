2 giugno: Mattarella al sacrario del Milite ignoto apre Festa della Repubblica (2)

- Arrivato in piazza Venezia, il presidente Mattarella è stato accolto dal ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, con cui ha passato in rassegna il reparto d'onore schierato. Terminati l'alza bandiera e l'inno di Mameli, il capo dello Stato ha percorso le scalinate dell'Altare della Patria insieme ai presidenti di Senato e Camera, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico, ed ha poi reso omaggio al Milite Ignoto. A chiudere la solenne cerimonia il passaggio delle Frecce Tricolori in formazione. A breve, in via dei Fori Imperiali, prenderà il via la tradizionale Rivista Militare. (Rin)