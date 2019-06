Roma: Raggi, in corso manutenzione straordinaria fontanone Gianicolo, prossimi interventi fontane Mosè e Ninfeo

- "Il fontanone del Gianicolo e la fontana di piazzale degli Eroi si rifanno il look. Sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria: interventi resi possibili grazie all’atto di mecenatismo della Maison Fendi che ringrazio". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Verranno pulite le vasche e rifatte diverse stuccature - spiega Raggi - Si controllerà anche l’impianto idrico delle fontane e, qualora ce ne fosse bisogno, si ripristineranno i getti d’acqua non più funzionanti. Il progetto Fendi for Fountains proseguirà poi con i lavori alla Fontana del Mosè (tra luglio e agosto) e alla Fontana del Ninfeo al Pincio (tra settembre e ottobre). La conclusione di tutti gli interventi è prevista entro il mese di novembre". (Rer)