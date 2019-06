Sicurezza: agenti Polfer incontrano a Roma studenti medie per progetto su legalità ferroviaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 200 (210) studenti delle classi di 1^, 2^ e 3^ media degli istituti comprensivi "Leone XIII" di Carpineto Romano e Montelanico, nei giorni 27 e 31 maggio 2019, hanno avuto un incontro con il personale del compartimento Polfer per il Lazio, nell'ambito del progetto della Polizia di Stato "Train... to be cool". Il progetto, si legge in una nota della questura, nasce dalla Polizia ferroviaria, in collaborazione con il Miur, con lo scopo di educare gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori, alla legalità, al rispetto delle regole a all'attenzione verso gli incidenti in ambito ferroviario, spiegando i rischi reali che si possono correre con atteggiamenti non corretti. (segue) (Rer)