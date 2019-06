Sicurezza: agenti Polfer incontrano a Roma studenti medie per progetto su legalità ferroviaria (2)

- Con questi ultimi incontri ha avuto termine l' impegno della Polizia Ferroviaria negli Istituti Comprensivi della provincia di Roma: lezioni interattive che attraverso l'uso di slide e filmati hanno illustrato le regole di comportamento che bisogna rispettare, per la propria sicurezza, quando si utilizza il treno, tra le quali ricordiamo quella di non superare la linea gialla, di non attraversare i binari ma utilizzare i sottopassaggi e di non superare i passaggi a livello chiusi. La distrazione è un'altra fonte di pericolo che causa purtroppo incidenti. La sicurezza dei ragazzi che utilizzano i treni come mezzi di trasporto è uno dei maggiori obiettivi che ogni anno si prefissa la Polizia ferroviaria. (Rer)