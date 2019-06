2 giugno: Anci alla sfilata, i Comuni d'Italia operano nell'interesse generale cittadini

- Il vicepresidente vicario dell'Anci e Sindaco di Valdengo, Roberto Pella, ricordando che ad aprire la parata del 2 giugno è una delegazione di 300 sindaci deegli ottomila Comuni d'Italia, ha detto: "E' proprio nella partecipazione alla sfilata di oggi per la Festa della nostra Repubblica che risiede il più profondo senso delle istituzioni per noi sindaci: gli ottomila Comuni italiani rappresentano, dal più grande al più piccolo, le differenti espressioni del paese che operano nell'interesse generale dei cittadini, insieme alle forze di sicurezza e difesa che, ogni giorno, sul territorio nazionale e internazionale difendono i valori di libertà e democrazia. Sfilare insieme in questo 2 giugno, per il quarto anno consecutivo, è un momento significativo di raccordo tra territori, comunità e istituzioni, in un sodalizio di grande importanza che può aiutare il paese a restare unito e a progredire forte dei propri valori verso una crescita responsabile e solidale". (Rin)