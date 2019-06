Iran: consigliere militare ayatollah Khamenei, navi Usa nel Golfo “a portata di missile” (2)

- Parole che arrivano nel pieno di tensioni senza recenti precedenti tra Washington e Teheran, già salite lo scorso anno dopo la decisione dell’amministrazione del presidente Donald Trump di ritirare unilateralmente gli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare iraniano e di imporre nuove sanzioni sulla Repubblica islamica. Lo scorso 8 maggio Teheran ha annunciato la riduzione dei suoi impegni all’interno dello stesso accordo sottoscritto nel 2015. A inizio maggio, inoltre, a seguito di non meglio specificate minacce da parte dell’Iran nella regione del Golfo, gli Stati Uniti hanno inviato nel Golfo Persico la portaerei Uss Abraham Lincoln e la task force aerea strategica. Il 12 maggio, inoltre, quattro navi commerciali nel Golfo sono state colpite da atti di sabotaggio di cui, secondo il consigliere alla sicurezza nazionale Usa John Bolton, sarebbe responsabile proprio l’Iran. L’attacco, la cui dinamica non è ancora del tutto chiara, è avvenuto in acque internazionali al largo degli Emirati Arabi Uniti. (Res)