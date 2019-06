Roma: ubriaco tenta di prendere metro senza biglietto, viene fermato e aggredisce addetto sicurezza. Denunciato 32enne

- Tenta di accedere alla metro senza biglietta, ma viene bloccato al tornello. Per tutta risposta, aggredisce l'addetto alla sicurezza a calci e pugni. È successo alla stazione della linea A "Vittorio Emanuele", ieri sera alle 23.50. Autore del gesto un cittadino romeno di 32 anni che, in evidente stato di ebbrezza, ha provato a scavalcare l'ingresso ai treni. Bloccato e sprovvisto di tagliando, l'uomo ha cominciato ad inveire contro l'operatore che lo aveva fermato, un 42enne romano e residente a Velletri, strattonandolo e aggredendolo a calci e pugni. Alla fine, è stato bloccato dai carabinieri della stazione di piazza Dante, accorsi dopo segnalazione al 112. Sia l'aggressore sia l'addetto alla sicurezza hanno riportato lievi graffi e contusioni. Il 32enne, accompagnato in caserma, è stato denunciato a piede libero. (Rer)