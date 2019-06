Ucraina-Russia: ministro Esteri Kiev, chiesto sostegno paesi partner per liberazione marinai detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell'Ucraina ha inviato una serie di richieste ai suoi paesi partner per ottenere il loro sostegno nel fare "pressioni" sulla Russia affinché rispetti la sentenza del Tribunale internazionale per il diritto del mare (Itlos) riguardo l'incidente di novembre nello stretto di Kerch. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Kiev, Pavlo Klimkin, commentando la decisione del 25 maggio da parte dell'Itlos, che ha chiesto a Mosca la liberazione dei 24 marinai ucraini che erano a bordo delle navi fermate dalla guardia costiera russa nello stretto di Kerch in quanto accusate di aver attraversato "illegalmente" il confine. "Abbiamo inviato un appello a tutti i ministeri degli Esteri dei paesi amici e partner con una richiesta di fare pressioni sulla Russia per ottenere l'attuazione della decisione del Tribunale internazionale di Amburgo", ha dichiarato Klimkin tramite il suo profilo Twitter ufficiale. "Dobbiamo fare tutto quello che possiamo dal punto di vista politico e attraverso le nostre amministrazioni marittime nazionali", ha aggiunto il capo della diplomazia ucraina. (segue) (Res)