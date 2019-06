Ucraina-Russia: ministro Esteri Kiev, chiesto sostegno paesi partner per liberazione marinai detenuti (2)

- Secondo quanto fatto sapere in settimana dal portavoce del Cremlino, Dimitrij Peskov, "la Federazione Russa continuerà a difendere le sue posizioni nel quadro della disputa relativa allo scontro avvenuto lo scorso novembre tra Russia e Ucraina nello stretto di Kerch". “Continueremo senza dubbio a difendere quello è il nostro punto di vista in merito alla situazione: come il nostro ministero degli Esteri ha già spiegato nel dettaglio, le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare non si può applicare a questo caso”, ha detto il rappresentante della presidenza di Mosca. Nella giornata del 25 maggio, il Tribunale internazionale per il diritto del mare ha richiesto alla Federazione Russa di restituire le navi e rilasciare i marinai ucraini arrestati nel quadro dello scontro che ha avuto luogo lo scorso novembre nello stretto di Kerch. Non è stato invece richiesto l’annullamento del procedimento penale che le autorità russe hanno avviato nei confronti dei marinai. (segue) (Res)