2 giugno: Mattarella arriva a tribuna presidenziale scortato da corazzieri

- Il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato alla tribuna presidenziale a bordo della Lancia Flaminia scoperta del Quirinale insieme al ministro della difesa, Elisabetta Trenta, il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, ed al consigliere militare del presidente della Repubblica, Roberto Corsini. A scortare la vettura i corazzieri a cavallo. Giunto sul palco il presidente Mattarella ha salutato le autorità presenti, fra cui i membri del governo al completo e le massime cariche dello Stato. Assenti, come annunciato in questi giorni, Mario Arpino, Vincenzo Camporini e Dino Tricarico, i tre ex generali che hanno disertato la sfilata in polemica con il governo. Non saranno sul palco, sempre per polemica verso l'esecutivo, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e l'ex ministro della Difesa, Ignazio La Russa. (Rin)