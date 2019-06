Balcani: Montenegro, oggi giornata finale del forum sulla sicurezza di Budua

- E' in programma per oggi la giornata conclusiva del nono forum sulla sicurezza To be secure (2bs) che si tiene a Budua (Budva), sulla costa montenegrina. Tra gli interventi di oggi ai lavori del forum, quello del presidente del Kosovo Hashim Thaci, chiamato a fare il punto sulla questione più delicata per la stabilità regionale ovvero la normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado. La presenza di influenze esterne nella regione balcanica è stato il tema dominante della prima giornata del forum alla presenza tra gli altri del presidente del Montenegro Milo Djukanovic e di quello della Slovenia Borut Pahor. "L'Unione europea e la Nato devono incoraggiare l'integrazione della regione balcanica, al fine di contrastare le ingerenze da paesi terzi", hanno convenuto ieri i leader regionali durante la prima giornata del forum di Budua. Il presidente sloveno ha detto che "l'allargamento dell'Unione europea è molto importante", ma non ha nascosto l'impressione che "il tema non sarà in cima alla lista delle priorità della nuova composizione della Commissione europea". Il presidente sloveno ha affermato che "il tema deve essere inserito almeno in fondo all'agenda europea" e che "ogni paese membro deve capire che l'allargamento dell'unione ai Balcani occidentali rappresenta una questione geopolitica molto complessa, motivo per cui il processo deve proseguire". (segue) (Mop)