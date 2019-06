Business news: Cina-Usa, Pechino accusa Washington di “terrorismo economico”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha accusato gli Stati Uniti di praticare “terrorismo economico ai suoi danni” in un contesto di crescente indurimento della retorica tra le due maggiori potenze mondiali. “Siamo contrari a una guerra commerciale, ma non la temiamo”, ha affermato il viceministro degli Esteri cinese, Zhang Hanhui. “Questa istigazione premeditata di un conflitto commerciale è una forma di terrorismo economico aperto, di sciovinismo economico, di bullismo economico”, ha detto Zhang, avvertendo che “non esiste vincitore in un conflitto commerciale”. I media di Stato cinesi hanno avvertito che Pechino sta valutando il blocco delle esportazioni di terre rare verso gli Stati Uniti. Zhang ha dichiarato che “questo conflitto commerciale avrà un impatto seriamente negativo sullo sviluppo e la rivitalizzazione dell’economia globale”. Il viceministro ha sottolineato infine la comune visione di Cina e Russia in merito ai temi del commercio e del conflitto commerciale tra Cina e Stati Uniti. “Continueremo a rispondere alle sfide estere, faremo tutto il necessario, svilupperemo le nostre economie e continueremo a migliorare gli standard di vita dei nostri popoli”, ha affermato Zhang. (Cip)