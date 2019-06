Business news: Algeria, governo si opporrà "con ogni mezzo giuridico" ad accordo Anadarko-Total

- L’Algeria è pronta ad assumere “tutte le misure giuridiche” per impedire l’accordo per l’acquisizione di tutte le proprietà del gruppo statunitense Anadarko nel paese nordafricano da parte della francese Total. Lo ha confermato il ministro dell’Energia Mohamed Arkab, ribadendo la volontà del governo di “proteggere gli interessi del paese”. “Il governo ha prestato attenzione alla notizia, anche se non confermata ufficialmente. L’Algeria ha bisogno dei suoi partner stranieri per sviluppare le proprie attività nel settore energetico, e dall’altra parte i partner hanno bisogno dell’Algeria”, ha spiegato Arkab. Oggi il ministro ha inaugurato un nuovo pozzo a 70 chilometri dalla capitale, nel dipartimento di Tindouf. Il pozzo ha una profondità di 1.633 metri e l’obiettivo è di produrre 200 mila metri cubi di gas condensato al giorno su un giacimento scoperto da Sonatrach, la compagnia nazionale degli idrocarburi. Anadarko è un operatore in Algeria nei blocchi 404a e 208 con una quota del 24,5 per cento nel bacino di Berkine (campi di Hassi Berkine, Ourhoud e El Merk) in cui Total detiene già il 12,25 per cento. Nel 2018, la produzione di questi giacimenti era di 320 mila barili di petrolio al giorno. (Ala)