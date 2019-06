Business news: Egitto, possibile cessione centrali elettriche per diminuire debito estero

- L’Egitto sta valutando l’ipotesi di cedere alla società finanziaria statunitense Blackstone Group e alla compagnia malese Edra power tre centrali elettriche costruite insieme alla tedesca Siemens per ridurre il debito estero. Lo riferisce il quotidiano “el Masry el Youm”. Quest’anno il paese delle piramidi dovrà pagare dieci rate del valore complessivo di 10 miliardi di dollari per saldare parte del debito estero che alla fine di dicembre ha toccato i 96,6 miliardi di dollari. Le infrastrutture, inaugurate lo scorso luglio e con una capacità di 14,4 gigawatt, si trovano nella nuova capitale amministrativa, a est del Cairo, a Burullus e Beni Swef. Il costo delle tre centrali elettriche è stato di circa 6,7 miliardi di dollari. I lavori per il completamento della nuova capitale amministrativa del Cairo sono in una fase di stallo per motivi economici, dopo che il principale investitore, gli Emirati Arabi Uniti, si è ritirato e il governo è alla ricerca di investimenti esteri diretti. (Cae)