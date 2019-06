Business news: fonti stampa, nuove potenziali scoperte di gas nell’offshore d’Egitto

- Gli studi condotti dalla Egyptian Gas Holding Company (Egas) lungo le frontiere marittime dell’Egitto nel Mediterraneo orientale mostrano un “alto potenziale di gas naturale”. Lo ha rivelato un funzionario della compagnia egiziana al quotidiano locale "Shorouk". "Gli studi mostrano un grandissimo potenziale di gas naturale che consente di fare grandi scoperte”, ha spiegato il funzionario, sottolineando come paesi vicini abbiano recentemente trovato ingenti quantità di idrocarburi in prossimità dei confini marittimi con l’Egitto. "Gli studi sono stati inviati al ministero del Petrolio ed è molto probabile che verranno inseriti in un’imminente gara d'appalto", ha affermato ancora la fonte di Egas. (Cae)