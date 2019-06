Business news: Marocco, pesca costiera e artigianale in aumento del 15 per cento alla fine di aprile

- I prodotti della pesca costiera e artigianale in Marocco hanno raggiunto 386,246 tonnellate a fine aprile 2019, in crescita del 15 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, secondo l'Ufficio nazionale per la pesca (Onp). Il valore di mercato dei prodotti degli sbarchi costiera e artigianale è aumentato del 14 per cento rispetto allo stesso periodo di un anno in precedenza. (Res)