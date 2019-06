Business news: ricerca svela i 10 prodotti più ricercati su Internet in Marocco, Algeria e Tunisia

- La compagnia SEMrush, una piattaforma di soluzioni di marketing, ha pubblicato i risultati del suo sondaggio per determinare i prodotti di consumo più popolari online in Nord Africa e in particolare in Marocco, Algeria e Tunisia. I dati raccolti dai tre paesi negli ultimi 36 mesi riguardano ricerche condotte in arabo, francese e inglese su prodotti alimentari e non alimentari. L'obiettivo di questo studio è di consentire alle aziende di avere dati precisi sulle abitudini di consumo dei loro obiettivi su Internet, per settore di attività. Secondo questo studio, caffè, computer, cioccolata e prodotti per la pulizia sono tra le 5 migliori ricerche comuni a tutti e tre i mercati, con i criteri principali per la ricerca online in Algeria e in Marocco e prodotti per la pulizia e caffè in Tunisia. Al vertice dei prodotti più richiesti online troviamo il "bucato per lavatrice", con un'evoluzione in termini di ricerca del 125 per cento in Algeria, 81 in Marocco e al 122 per cento in Tunisia, afferma questo rapporto, mentre la parola "ketchup" arriva in seconda posizione tra i prodotti più ricercati con una crescita del 69 per cento in Algeria e del 38 per cento in Marocco. (Res)