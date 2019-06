Business News: promulgata Carbon Tax in Sudafrica, entrerà in vigore dall'1 giugno

- Il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, ha promulgato la legge che introduce la tassa sul carbonio (Carbon Tax Act), che entrerà in vigore a partire dal prossimo 1 giugno. Lo riferisce una nota della presidenza ripresa dall’emittente “Enca”. La legge, che punta a ridurre le emissioni nocive introducendo il principio del “chi inquina paga”, è stata approvata dal parlamento nel 2010 ma la sua entrata in vigore è stata più volte rinviata a causa delle rimostranze delle società minerarie, siderurgiche ed energetiche del paese, secondo cui il provvedimento avrebbe eroso i loro profitti e fatto salire i prezzi dell'elettricità. In base a quanto previsto dal provvedimento, la prima fase della tassa (che si concluderà nel 2022) prevede un'aliquota di 120 rand (8,34 dollari) per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente, mentre la seconda fase è prevista dal 2023 al 2030. Il Sudafrica è considerato uno dei massimi inquinatori del continente africano ed intende ridurre le emissioni di carbonio in base a quanto previsto dagli accordi sul clima di Parigi. (Res)