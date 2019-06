Business News: Niger, presidente Issoufou auspica collaborazione con cinese Alibaba per incrementare l'export

- Il Niger intende collaborare con Alibaba Group, non solo per incrementare le esportazioni di prodotti agricoli con l'aiuto del commercio online, ma anche per prendere parte ai programmi di formazione forniti dalla compagnia. Lo ha dichiarato il presidente del Niger, Mahamadou Issoufou, a margine di una visita al quartier generale di Alibaba ad Hangzhou, capitale della provincia orientale cinese di Zhejiang, accompagnato dall'amministratore delegato di Alibaba, Daniel Zhang. "Questo tour dimostrativo, così come l'introduzione dei dirigenti di Alibaba, ha rafforzato la nostra determinazione a cooperare con la compagnia. Sappiamo che il Ruanda è uno dei partner di Alibaba in Africa e sappiamo anche che una delegazione del Togo riceverà presto corsi di formazione da Alibaba. Vogliamo essere il terzo paese africano ad essere un partner di Alibaba", ha detto. Il presidente nigeriano ha poi auspicato che le piattaforme di shopping online di Alibaba possano aiutare il Niger a esportare in Cina più prodotti agricoli specializzati, come le cipolle. "La Cina importa principalmente prodotti agricoli e uranio dal Niger, mentre esporta articoli come tessuti, prodotti meccanici ed elettrici", ha detto Song Wei, ricercatore associato presso l'Accademia cinese per il commercio internazionale e la cooperazione economica che si occupa dello studio dell'Africa. (Res)