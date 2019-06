Business News: Kenya, Banca centrale mantiene tasso di riferimento per prestiti al 9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Kenya ha mantenuto il tasso di riferimento per i prestiti al 9 per cento. Lo ha riferito in una nota il Comitato di politica monetaria della banca citata dai media locali. Secondo le previsioni della Banca mondiale, l'economia del Kenya crescerà quest'anno del 5,5 per cento, rispetto al 4,8 per cento stimato lo scorso anno, grazie alle migliori condizioni climatiche e al ridotto rischio politico dopo le elezioni presidenziali dello scorso anno. Per i vertici dell'istituto di credito la grave siccità registrata nel primo trimestre, i disordini politici a causa di elezioni presidenziali contestate e ripetute e la lenta crescita del credito del settore privato hanno contribuito a ridurre la crescita del prodotto interno lordo (Pil) keniota nel 2017. “La diminuzione dell'incertezza politica e la ripresa dell'economia globale stanno sostenendo un miglioramento del clima imprenditoriale”, si legge nel rapporto. Inoltre, le zone di coltura del paese hanno goduto di buoni raccolti grazie alle abbondanti piogge cadute il mese scorso. Tuttavia, ammonisce l’istituto con sede a Washington, l'aumento dei prezzi del petrolio, la riduzione degli investimenti pubblici nelle infrastrutture e la crescita ancora debole del credito rischiano di rallentare la ripresa. (Res)