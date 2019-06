Business News: Nigeria, governo annuncia emissione bond verdi per 41,6 milioni di dollari

- Il governo della Nigeria emetterà obbligazioni verdi per 15 miliardi di naira (41,6 milioni di dollari) per finanziare progetti ambientali. Lo ha annunciato l'Ufficio nazionale del debito in una nota, precisando che i progetti ammissibili dovranno rientrare in tre categorie: energie rinnovabili, rimboschimento e trasporti. L'iniziativa, hanno spiegato le autorità annunciando un tour informativo a Lagos e Abuja, è sostenuta dai gruppi finanziari Chapel Hill Denham Advisory, Capital Assets, Rand Merchant Bank Nigeria e Stanbic Ibtc Capital. I bond annunciati dal governo non saranno i primi emessi dalle autorità di Abuja: lo scorso mese di marzo, Access Bank ha mobilitato 41 milioni di dollari in questa modalità, al fine di finanziare progetti sostenibili nei settori industriale, agricolo e dei trasporti. Secondo l'Ufficio nigeriano di Statistica, l'economia del paese è cresciuta del 2 per cento nel primo trimestre di quest'anno, in rallentamento rispetto al trimestre precedente (+2,38 per cento). Il ritmo, ha commentato l'ente in una nota, è sceso forse anche perché nei tre mesi precedenti il governo ha sostenuto spese statali per organizzare le elezioni presidenziali di febbraio, in cui il presidente Muhammadu Buhari è stato riconfermato alla guida del paese per un secondo mandato. (Res)