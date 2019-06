Business News: Kenya, Banca mondiale accorda prestito di 750 milioni di dollari al governo

- La Banca mondiale stanzierà un prestito di 750 milioni di dollari in favore del governo del Kenya per sostenere il bilancio del paese. Secondo quanto si legge in un comunicato dell'istituto, i fondi saranno utilizzati da Nairobi per sostenere riforme vitali e ridurre la corruzione nel settore dell'agricoltura, oltre che per aumentare la produttività ed il reddito dei lavoratori. Il ministro delle Finanze, Henry Rotich, ha da parte sua riferito che la somma servirà anche per attuare la cosiddetta agenda "Big Four", che mira a garantire ai cittadini kenioti un'adeguata assistenza sanitaria, oltre che un sostegno per l'alloggio e la sicurezza alimentare a prezzi accessibili. È la prima volta che l'organismo multilaterale di credito concede un prestito direttamente al ministero del Tesoro di un paese, mentre di solito i fondi vengono direttamente incanalati in progetti predefiniti. La richiesta presentata alla Banca mondiale dalle autorità di Nairobi è stata criticata da numerosi economisti e politici kenioti, che hanno accusato il governo di aggravare in questo modo il già forte debito nazionale (oltre 51 miliardi di dollari): da quando il presidente Uruhu Kenyatta è salito al potere nel 2008, questo è inoltre aumentato al 55 per cento del Prodotto interno lordo (Pil), rispetto al 42 per cento registrato con la precedente amministrazione. (Res)