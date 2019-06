Business News: Mozambico, Eni acquisisce partecipazioni in tre nuove licenze esplorative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni, tramite la controllata Eni Mozambico, ha acquisito diritti di esplorazione e sviluppo nei blocchi offshore A5-B, Z5-C e Z5-D, situati nelle acque profonde dei bacini di Angoche e dello Zambesi. Tramite un accordo di farm-in, stipulato con ExxonMobil Mocambique Exploration & Production, Limitada (ExxonMobil) e autorizzato dalle autorità mozambicane, Eni acquisisce una quota del 10 per cento nei tre blocchi. È quanto si legge in un comunicato della compagnia di San Donato Milanese ripreso dai media locali. Il blocco A5-B si trova a circa 1.300 chilometri a nord-est della capitale Maputo, in un’area completamente inesplorata a largo della città di Angoche, e ha un’estensione di 6.080 chilometri quadrati, a una profondità d’acqua compresa tra 1.800 e 2.500 metri. I blocchi Z5-C e Z5-D si estendono su una superficie complessiva di 10.205 chilometri quadrati ad una profondità d’acqua compresa tra 500 e 2.100 metri, in un’area scarsamente esplorata di fronte al delta del fiume Zambesi, a circa 800 chilometri a nord-est della capitale Maputo. I tre blocchi, assegnati nell’ambito del quinto Licensing Round, vedono come operatore ExxonMobil (40 per cento), la società di Stato mozambicana Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (Enh, 20 per cento), Rosneft (20 per cento) e Qatar Petroleum (10 per cento). (Com)