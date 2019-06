Business News: Etiopia, Banca mondiale stanzia 550 milioni di dollari per sostenere riforme in settori di energia e pastorizia

- Il Consiglio esecutivo della Banca mondiale ha approvato uno stanziamento complessivo di 550 milioni di dollari in favore dell'Etiopia per sostenere le riforme in corso nel settore energetico e gli sforzi per migliorare il settore della pastorizia. In particolare, si legge in un comunicato dell’istituto citato dai media etiopi, 350 milioni di dollari andranno a sostegno degli sforzi del paese per migliorare i mezzi di sussistenza e la resilienza di 2,5 milioni di pastori, contribuendo a migliorare i loro mezzi di sostentamento, mentre altri 200 milioni andranno a sostegno del programma Regrep (Renewable Energy Guarantees Program), facendo leva sul finanziamento del settore privato per la produzione di energia rinnovabile. Il primo finanziamento punta a ridurre il degrado ambientale a lungo termine e la vulnerabilità delle comunità pastorali alle siccità correlate ai cambiamenti climatici, facilitandone l'accesso a servizi sociali e contribuendo alla costruzione di infrastrutture, mentre il secondo ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di oltre mille megawatt (Mw) di progetti di energia verde. (Res)