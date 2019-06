Business news: Thailandia, governo punta ancora a obiettivo 40 milioni di turisti

- Secondo le proiezioni del Centro per le proiezioni economiche dell’Università della Camera di commercio thailandese, il numero totale dei viaggiatori che visiteranno la Thailandia quest’anno raggiungerà quota 40 milioni di persone. Le campagne per la promozione del turismo nelle città locali e l’estensione della moratoria alle tariffe sulle emissioni dei visti d’ingresso sono due dei fattori che dovrebbero portare a una solida crescita del numero dei turisti nel corso dell’anno corrente. Thanawat Polvichai, direttore dell’Università della Camera di commercio, la proiezione relativa ai 40 milioni di ingressi resta valida a dispetto del clima di generale insicurezza politica, che si è riflesso in un rallentamento dell’economia nazionale. Thanawat ha esortato il governo ad attuare politiche di promozione del turismo, ed ha aggiunto che il settore diventerà un motore di crescita chiave quest’anno, in un contesto di incertezza del quadro economico globale. (Fim)