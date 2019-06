Business news: Cina-Usa, Huawei presenta ricorso contro “divieti incostituzionali” di Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei ha presentato ricorso divieto imposto da Washington alle aziende Usa di acquistare le proprie apparecchiature di rete per motivi di sicurezza nazionale, citando i legami della società con il governo e con l'intelligence cinese. La compagnia si è rivolta a un tribunale statunitense, alla Corte Distrettuale Est del Texas. La mozione mette in discussione la costituzionalità di una sezione del National Defense Authorization Act (Ndaa), convertito in legge dal Congresso l'estate scorsa, che vieta alle agenzie governative statunitensi e ai loro contractor di utilizzare apparecchiature di tlc di Huawei e della sua rivale Zte. (Cip)